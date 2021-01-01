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कार्यकारिणी के चुनाव:अग्रवाल कर्मचारी सेवा समिति कार्यकारिणी के चुनाव 7 को

हिन्डौन5 घंटे पहले
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अग्रवाल कर्मचारी सेवा समिति के अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकारिणी के चुनाव 7 फरवरी को कराए जाएंगे। चुनाव अधिकारी मूलचंद अग्रवाल व सहायक चुनाव अधिकारी नरेन्द्र कुमार मित्तल ने बताया कि 7 फरवरी को सुबह 10 से 12 बजे तक 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए फार्म प्राप्त किए जा सकेंगे। आवश्यक होने पर 2 से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद ही मतगणना होगी।सूरौठ एवं ढिंढोरा में बसपा की सेक्टर स्तरीय सभा आयोजित सूरौठ /ढिंढोरा| बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अमर सिंह बंशीवाल ने कहां है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा राजस्थान प्रदेश में सरकार बनाएगी। प्रदेश प्रभारी बंसीवाल ने यह बात कस्बे के अंबेडकर आश्रम में आयोजित हुई बसपा की सेक्टर स्तरीय सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कही। कस्बा सूरौठ एवं गांव ढिंढोरा में बसपा की सेक्टर स्तरीय सभा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में बसपा के प्रदेश प्रभारी अमर सिंह बंशीवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा लोकसभा प्रभारी दौलत राम जाटव, सोरन सिंह दीनबंधू, पार्टी जिला अध्यक्ष शिवसिंह जाटव, जिला महासचिव हरीओम गोगरिया, विक्रम सिंह, सुरेश एवं पिन्टू बनकी विशेष रूप से मौजूद रहे।

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