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सफलता की सीढ़ी:अवस्थी क्लासेज प्रतियोगियों के लिए बनी सफलता की सीढ़ी

हिन्डौन3 घंटे पहले
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अवस्थी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए सफलता की सीढ़ी बन चुकी है। संस्थान में संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं के समस्त बेच लगभग फुल हो चुके हैं। इस कारण सोमवार से नए बैच प्रारंभ करने जा रहा है। संस्था के निदेशक मोनू अवस्थी ने बताया की संस्थान सोमवार से रीट एल1, एल2, वनरक्षक, वनपाल, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट ग्रुप डी, एसटीसी, एसएससी, पटवार भर्ती, रेलवे, आर्मी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के नए बैच प्रारंभ करेगा सोमवार से संचालित कक्षाओं में फ्री डेमो क्लास सुविधा का लाभ भी प्रतियोगी ले सकते हैं। लॉक डाउन के बाद में अवस्थी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था, छात्र केंद्रित शिक्षण प्रणालियों एवं कांसेप्ट को क्लियर करने की विधियों के कारण संपूर्ण भरतपुर संभाग से प्रतियोगी इस संस्थान में प्रवेश के लिए आ रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी इस संस्थान को राज्य के अन्य संस्थानों से बेहतर मानते हैं। ऑफलाइन क्लासेज में वनरक्षक, वनपाल, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट ग्रुप डी, एसटीसी, एसएससी, पटवार भर्ती, रेलवे, आर्मी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती ग्रेड द्वितीय, ग्रेड प्रथम के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। विद्यार्थी कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक रविवार को ओएमआर शीट के माध्यम से टेस्ट का आयोजन किया जाता है। छात्र केंद्रित एवं परीक्षा केंद्रित शिक्षण विधियों के कारण पूर्व में भी अनेक प्रतियोगियों का चयन रीट लेवल 1, लेवल-2 ग्रेड द्वितीय, एवं ग्रेड प्रथम के साथ-साथ रेलवे बैंक एसएससी पटवारी कोर्ट क्लर्क में हुआ है।

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