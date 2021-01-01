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हादसा:टेंपों की टक्कर से बाइक सवार घायल

हिन्डौन5 घंटे पहले
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जयपुर से अपने गांव सिकरौदा आते समय रास्ते में लपावली के पास बाइक सवार को टैंपों चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। जिसे 108 एम्बूलेंस ने हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया है। राजकीय अस्पताल के डॉ. मनोज जांगिड़ ने बताया कि सिकरौदा निवासी मनोज पुत्र ओम सिंह माली जयपुर में मजदूरी का कार्य करता है। मंगलवार को जयपुर से सीधे लपावली मार्ग से सिकरौदा गांव आ रहा था। रास्ते में लपावली के पास टेंपो बाइक में भिड़ंत हो गई। जिसमें बाइक सवार मनोज गंभीर रुप से घायल हो गया।

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