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आशा सहयोगिनियों का आंदोलन:हिंडौनरू धरना स्थल पर ही की चौथ माता की पूजा

हिन्डौन3 घंटे पहले
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विभिन्न मांगों को लेकर शहर व देहात क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। रविवार को चौथ माता का व्रत होने के बावजूद आंदोलित आशा सहयोगिनियों ने धरना स्थल पर ही चौथ माता की पूजा अर्चना की और यज्ञ का आयोजन कर सरकार की सदबुद्धि के लिए आहुतियां दी। अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं की ओर से चौथ माता का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निराहार व्रत रखकर सामूहिक रूप से चौथ माता की पूजा पाठ करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।

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