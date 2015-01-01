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जमानत याचिका खारिज:चिटफंड कंपनी के निदेशक की हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज

हिन्डौन4 घंटे पहले
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चिटफंड कंपनी स्काई लार्क के निदेशक की गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट में लगाई गई जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी के पीड़ित सुलेमान खान ने बताया कि चिटफंड कंपनी स्काई लार्क की ओर से उपभोक्ताओं के साथ की गई धोखाधड़ी के मामलों में कोतवाली थाना पुलिस व सूरौठ पुलिस थाने में निवेशकों ने मुकदमे दर्ज कराए थे। जिन पर कार्रवाई करते हुए कंपनी के निदेशक महेंद्र कुमार को जिला स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद आरोपी पक्ष की ओर से शहर के एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया था। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने भी जमानत खारिज कर दी।दहेज लोभी पति गिरफ्तार (सपोटरा) | ग्राम पंचायत दौलतपुरा के गांव पहाड़पुरा में दहेज नहीं लाने पर एक विवाहिता की मारपीट कर घर से निकालने पर दहेज लोभी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत बगीदा के गांव लंगेह की लाली गुर्जर ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी शादी रूपसिंह पुत्र रामचरण गुर्जर के साथ हुई थी, लेकिन ससुराल वाले एक लाख रुपए तथा बाइक दहेज में लाने के लिए घर से निकाल दिया।

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