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हादसा:दो बाइकों में टक्कर, एक गंभीर घायल

हिन्डौन4 घंटे पहले
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यहां बरगमा मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में एक बाइक चालक गंभीर रुप से घायल हो गया। गांव इरनियां से हिंडौन आ रहे बाइक सवार को बरगमा मार्ग पर दूसरी बाइक के चालक ने टक्कर मार दी। जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर होने से डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया है।मेडिकल ज्यूरिष्ट डॉ. रामनरेश कुंभकार ने बताया कि गांव इरनिया निवासी 22वर्षीय विष्णु कुमार बाइक से घरेलू सामान लेने हिंडौन आ रहा था। बरगमा मार्ग पर सामने से आए दूसरे बाइक सवार ने लापरवाही से वाहन चला कर टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। एक पैर में फैक्चर होने से डाक्टरों ने जयपुर रैफर कर दिया है।अन्य वाहन घटना में बहादुरपुर का भगवत लाल घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया है।

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