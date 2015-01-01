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क्रिकेट प्रतियोगिता:गांव मूडियां में क्रिकेट प्रतियोगिता कल से

हिन्डौन2 घंटे पहले
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गांव मूडियां में देवनारायण क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में 7 नवंबर को क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। आयोजन समिति के जगवीर बैंसला ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह 10 बजे ओलंपियन सुंदर सिंह गुर्जर करेंगे।प्रतियोगिता में विजेता टीम को 21 हजार व उपविजेता टीम को 11 हजार व शील्ड प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए अभी तक 24 टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है।

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