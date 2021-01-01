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आवंटन निरस्त करने की मांग:राजीव गांधी सेवा केन्द्र का आवंटन निरस्त करने की मांग

हिन्डौन5 घंटे पहले
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नवगठित ग्राम पंचायत कैलाश नगर में राजीव गांधी सेवा केन्द्र के आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपनी मांग से संभागीय आयुक्त को पत्र भेजकर अवगत कराया है।प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण हुकमसिंह, नथोली, मगन, हरसिह, मिश्रीलाल, निरंजन आदि ने संभागीय आयुक्त को भेजे पत्र में लिखा है कि नवगठित ग्राम पंचायत कैलाश नगर में राजीव गांधी सेवा केन्द्र स्वीकृत हुआ है। जिसे मनमानी के चलते जिस जगह के लिए प्रस्ताव लेकर भेजा है, वहां के बजाय गांव से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर जंगल में कर दिया गया। जहां आवागमन में लोगों को भारी परेशानी होगी। लोगों ने भेजे पत्र में लिखा है कि इस भूमि पर विवाद भी चल रहा है जो अदालत में विचाराधीन है। ग्रामीणों ने इस आवंटन को निरस्त कर गांव के पास खाली पडी चारागाह भूमि में राजीव गांधी सेवा केन्द्र की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है।

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