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कार्यकारिणी गठित:ग्राम विकास अधिकारी संघ की बैठक में कार्यकारिणी गठित

हिन्डौन3 घंटे पहले
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राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर उपशाखा हिंडौन की एक बैठक सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत किया। कार्यकारिणी में जगदीश सिंह जाट को अध्यक्ष, ओमप्रकाश शर्मा को उपाध्यक्ष, कुलदीप सिंह डागुर को महामंत्री, हरिप्रसाद शर्मा को मंत्री, राकेश कुमार शर्मा को जिला प्रतिनिधि, कैलाशचंद जैन को कोषाध्यक्ष, राजेन्द्र जाटव को संगठन मंत्री व किरण राय को महिला प्रतिनिधि की जिम्मेदारी सौपी गई हैं।व्याख्याता ऋषिकेश मीणा निलंबितकरौली| माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सौरभ स्वामी ने स्वतंत्रता सैनानी चिरंजीलाल शर्मा राउमावि करौली के गणित विषय के व्याख्याता ऋषिकेश मीणा को विभागीय जांच को बकाया रखते हुए निलंबित किया है। साथ ही उनका निलंबन काल निदेशक कार्यालय बीकानेर रखा गया है।

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