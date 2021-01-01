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निशुल्क ऑपरेशन:सिंह हॉस्पिटल में हुआ आयुष्मान भारत योजना में महिला की पित्त की थैली का निशुल्क ऑपरेशन

हिन्डौन5 घंटे पहले
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यहां सिंह हॉस्पीटल एंड सर्जरी सेंटर में अभी हाल ही शुरु हुई आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत एक महिला की पित्त की थैली का दूरबीन से निशुल्क ऑपरेशन किया गया है। हॉस्पीटल संचालक रघुवीर सिंह डागुर ने बताया कि इमरतनकापुरा निवासी हरप्यारी देवी(78)वर्ष का 120 किलो वजन है और उसके पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी। परिजनों ने एक फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसका संभाग में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत दूरबीन पद्धति से पित्त की थैली में पथरी का दूरबीन विधि से डॉ. महावीर प्रसाद शर्मा एवं उनकी टीम की ओर से पहला सफल ऑपरेशन किया गया। बताया कि शर्मा ने अब तक दूरबीन से हजारों सफल ऑपरेशन किए हैं।

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