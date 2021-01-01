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हादसा:जीप ने मारी टक्कर, बाइक पर सवार तीन लोग घायल

हिन्डौन3 घंटे पहले
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वर्तमान में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान से भी लोग जागरुक नहीं हो रहे हैं। रविवार को हिंडौन-बयाना मार्ग पर चौबे के बंध के पास पीछे से आ रही एक जीप के चालक ने लापरवाही बरतते हुए दो बाइकों को टक्कर मार दी। जिसमें एक बाइक पर सवार एक युवक व दो युवती घायल हो गए। जो कि रिश्ते में चाचा व भतीजी हैं। दूसरी बाइक का चालक चोटिल हो गए। जीप चालक फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर काफी लोग जमा हो गए। वाहनों की जांच कर रहे परिवहन विभाग के उपनिरीक्षक को जानकारी मिली तो उन्होंने घायलों को टैंपों से राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से दो जनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। चौबेपाड़ा निवासी मदनमोहन शर्मा ने बताया कि उसका भाई द्वारिका शर्मा व मेरी पुत्री चंचल शर्मा व कोमल बयाना में एक समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से गए थे। दोनों पुत्रियां बाइक से उसके चाचा द्वारिका के साथ हिंडौन आ रही थी। रास्ते मेंे जीप चालक ने लापरवाही बरतते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

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