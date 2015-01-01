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कोविड का कहर:कोविड का कहर : जिले में 16 कोरोना संक्रमित

हिन्डौन4 घंटे पहले
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जिले में आज 16 कोरोना संक्रमित मरीज मिले है। जिनमें करौली ब्लॉक के 3, हिंडौन ब्लॉक में 10, सपोटरा ब्लॉक मे 2 एवं नादौती ब्लॉक में एक मरीज मिला है।चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूत्रों के अनुसार करौली जिले में गुरुवार को 16 कोरोना संक्रमित मरीज मिले है। जिनमें करौली के रोहर निवासी 50 वर्षीय महिला, विवेक विहार निवासी 35 वर्षीय पुरुष तथा पुलिस लाईन से 31 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित है। इसी प्रकार नादौती ब्लॉक से कैमा निवासी 3 वर्षीय बालक, सपोटरा ब्लॉक के कुड़गांव निवासी 60 वर्षीय वृद्ध, मंडरायल का दातुरियानपुरा निवासी 60 वर्षीय वृद्ध कोरोना संक्रमित है। वहीं हिंडौन ब्लॉक से खेडला निवासी 50 वर्षीय तथा शेरपुर निवासी 58 वर्षीय पुरुष, हिंडौन की 30 वर्षीय महिला एवं 66 वर्षीय वृद्धा, महावीरजी से 36 वर्षीय पुरुष, अलीपुरा निवासी 85 वर्षीय वृद्ध, कोडिया निवासी 22 वर्षीय महिला,निसूरा निवासी 32 वर्षीय पुरुष, नौरंगाबाद निवासी 20 वर्षीय किशोरी तथा दानालपुर निवासी 17 वर्षीय बालक कोरोना संक्रमित है। जिन्हें चिकित्सा विभाग ने घर में रहने के लिए पाबंद कर उनके संपर्क में आने वाले लोगों की केस हिस्ट्री खंगाली जा रही है।

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