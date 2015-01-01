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खराब रास्ते:मंडावरा से जुड़े कई गांवों के रास्ते खराब

हिन्डौन2 घंटे पहले
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मंडावरा से कई गांवों को जा रहा रास्ता खस्ताहाल होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को सामान से भरा एक टेम्पों खस्ताहाल मार्ग पर फंस गया। जिसे आसपास के लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाला। लोगों का कहना रहा कि सीवरेज लाइन डालने के कार्य के दौरान रास्ते को सही ढंग से समतल नहीं किया गया है। यही नहीं गड्ढे में मिटटी को दबाकर नहीं भरने से कई वाहन खस्ता हाल मार्ग पर फंस आते है। जर्जर मार्ग के कारण कई गांवों के लोगों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क की मरम्मत कराने की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

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