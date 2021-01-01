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ज्ञापन:अधूरी सड़क को पूरा कराने के लिए दिया ज्ञापन

हिन्डौन5 घंटे पहले
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रेवईक्यारदा खुर्द व रेवई गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार यादव को ज्ञापन देकर अधूरे सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की। तेजसिंह, बच्चूसिंह, महेश चंद, जीतेन्द्र, मुंशी, सोनू, गुमानसिंह, रामभरोसी सहित आदि दर्जनों ग्रामीणों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि क्यारदा खुर्द गांव से श्यामपुर मूंडरी तक के लिए स्वीकृत डामर की सडक का निर्माण कार्य दो वर्ष से अधूरा पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त मार्ग से क्यारदा खुर्द, क्यारदा कला, रेवई, मंडावरा, गोपीपुर, पट्टीनारायणपुर, महू, लहचोडा, ढहरा, महूदलालपुर आदि दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीणों का रोजाना आवागमन रहता है।

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