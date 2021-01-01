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कार्यकारिणी विस्तार:अग्रवाल समाज की सभा में ओमप्रकाश बने कार्यकारी अध्यक्ष

हिन्डौन3 घंटे पहले
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यहां अग्रसेन शिक्षा प्रसार समिति के प्रांगण में अग्रवाल समाज समिति के चुनावों की चर्चा को लेकर अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल की अध्यक्षता में आम सभा की बैठक हुई। बैठक के सभापति सुमेर चंद लांगरा रहे। आम सभा की शुरुआत जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, पुरुषोत्तम फतेहपुर, ओम प्रकाश बंसल, रामदयाल पटवारी ओम प्रकाश, मिजाजपुर, ओमप्रकाश निठार, ओमप्रकाश मोरड़ा, विष्णु जिंदल, व मुरारी कोटरी ने महाराजा अग्रसेन के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर की।बैठक में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने व शहर में रह रहे सभी अग्रवाल समाज के लोगों को मतदाता बनाने और संविधान में संशोधन कराने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। उपस्थित सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ओमप्रकाश गुप्ता ढिंढोरा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही 21 सदस्य कमेटी का भी गठन किया। आम सभा को गोपाल लांगरा, मुरारी सिंगल, लक्ष्मण गोयनका, हरगोविंद पटवारी,सत्येंद्र आर्य, त्रिलोक चंद गुप्ता, गिर्राज मित्तल,महेश चुरारी,पुष्पेंद्र बंसल कोटरी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। संचालन प्रधानाचार्य विकास गुप्ता ने किया। अग्रवाल समाज समिति अध्यक्ष चुनाव को लेकर दो गुट हो गए हैं। आमसभा के बारे में कार्यकाल पूरा होने पर अग्रवाल संमाज समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके बल्लभराम कंबलवाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था कि अग्रवाल समाज समिति की ओर से कोई आमसभा नहीं हो रही है और समिति का आमसभा से कोई लेना देना नहीं है ।

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