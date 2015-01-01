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पेयजल संकट:पेयजल की समस्या से लोगों का गुस्सा फूटा

हिन्डौन2 घंटे पहले
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पेयजल की समस्या से जूझ रहे जाटव बस्ती क्षेत्र की कई कॉलोनियों के लोगों का गुरुवार को गुस्सा फूट पड़ा।काफी महिला-पुरुष एकत्र होकर उपखंड कार्यालय पहुंचे और पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में शामिल जाटव बस्ती निवासी राजेन्द्र, ममता, हरिओम गोगरिया, हेमंत, देवेंद्र कुमार, अनिता, बबीता, सुषमा, सपना, शारदाख, गुड्डी, रेखा, तारावती, उत्तम भाई, प्रीतम रानी,नर्मदा, जमुनालाल, शिव सिंह, किरोड़ी लाल आदि ने बताया कि जाटव बस्ती क्षेत्र के वार्ड 56 की हाजी कॉलोनी, भीमराव कॉलोनी, कोलीपाडा, हरिजन बस्ती आदि दर्जनों कॉलोनियों में गत कई माह से पेयजल संकट बना हुआ है। आरोप लगाया कि इन कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति के लिए की जाने वाली सप्लाई बहुत कम समय के लिए होती है।जिस में भी नलों में पानी नाम मात्र का पहुंच पाता है। तब तक सप्लाई बंद कर दी जाती है उन्होंने सप्लाई नियमित भी नहीं होने का आरोप लगाया है। कॉलोनियों के सैकड़ों लोग पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं।

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