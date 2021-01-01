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चुनाव का कार्यक्रम घोषित:अभिभाषक संघ अध्यक्ष पद के चुनाव का कार्यक्रम घोषित

हिन्डौन5 घंटे पहले
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अभिभाषक संघ हिंडौन के अध्यक्ष के होने वाले चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अता उल हक नूरी व सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रीभान सिंह गुर्जर ने बताया कि 6 से 9 फरवरी को अपराह्न 3 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए आवेदन जमा कराए जा सकेंगे। 10 फरवरी को आवेदन पत्रों की जांच होगी। 11 फरवरी को आवेदन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 12 फरवरी को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। 17 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

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