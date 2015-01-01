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स्वच्छता अभियान शुरू:रानौली और किरवाड़ा ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान शुरू

हिन्डौन2 घंटे पहले
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रानौली सरपंच मानसिंह मीना व किरवाड़ा सरपंच महेश मीना द्वारा पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जो ग्रामीणों के सहयोग से सप्ताह भर चलाया जाएगा। रानौली सरपंच मानसिंह मीना व ग्राम विकास अधिकारी अनुराग जैन ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के तहत आम रास्तों से पानी व कीचड़ रोकने के लिए जगह -जगह छोटे -छोटे गड्ढे बनाए गए है। वहीं गांव फैल रही गंदगी की सफाई की गई। दीपावली के पावन पर्व पर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता बनाएं रखने के लिए सड़क पर फैले कचरे व कीचड़ को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर गांव से बाहर डलवाया गया। जगह-जगह लोगों से कचरा पात्र रखने व उनमें ही कचरा डालने की सलाह दी गई है। वही किरवाड़ा गाँव के सरपंच महेश मीना व ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण कुमार चतुर्वेदी ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों से अपने आस-पास गंदगी न फैलने देने की सलाह दी है। आम रास्तों की सफाई करवाई गई। सरपंच मीना ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में ग्रामीणों के सहयोग से सप्ताह भर स्वच्छता आभियान चलाया जाएगा।

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