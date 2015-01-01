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कोरोना का कहर:शहर और देहात में तीन कोरोना पॉजिटिव मिले

हिन्डौन5 घंटे पहले
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शहर व देहात क्षेत्र में गुरुवार को शहर में दो व देहात में एक पॉजिटिव मिले। फिल्ड प्रभारी डा.दीपक चौधरी ने बताया कि एक सप्ताह से कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। इससे लोगों को राहत मिल रही थी। गुरुवार को जयपुर के आरयूएचएस से आयी कोरोना की रिपोर्ट में झारेड़ा रोड का 41 वर्षीय युवक रैंडम सैम्पल की जांच मे कोरोना पॉजिटिव मिला है। हिन्डौन का 35 वर्षीय युवक रैंडम सैम्पल की जांच मे कोरोना पॉजिटिव मिला है। गांव देवलेन 67वृद्ध रैंडम सैम्पल की जांच मे कोरोना पॉजिटिव मिला हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसालेशन के लिए पाबंद किया हैं।

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