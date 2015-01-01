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पार्षद ने दिया विकास का भरोसा:वार्ड 12 के नवनिर्वाचित पार्षद ने दिया विकास का भरोसा

हिन्डौन4 घंटे पहले
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शहर के वार्ड 12 के नवनिर्वाचित पार्षद राम ठेकेदार का वार्ड के लोगों द्वारा बुधवार को साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पार्षद राम ने कहा वार्ड में प्राथमिकता से टूटी हुई सड़कों और नालियों का निर्माण कराया जाएगा। वार्ड के लोगों ने जिस विश्वास के साथ मत एवं समर्थन देकर उन्हें विजयी बनाया है, वे उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए संपूर्ण वार्ड क्षेत्र में समान रुप से विकास का कार्य करवाएंगे। वार्ड के लोगों के लिए उनके दरवाजे चौबीस घंटे खुले रहेंगे।

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