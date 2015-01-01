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सर्दी की दस्तक:सर्दी की दस्तक के साथ ही लोगों ने पहनना शुरू किए ऊनी कपड़े

हिन्डौन2 घंटे पहले
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नवंबर का महीना शुरू होने के साथ ही सर्दी के मौसम ने भी दस्तक दे दी है। पिछले एक सप्ताह से मौसम में बदलाव आया है और सर्दी पड़ने लगी है, रात को सर्दी पड़ने के कारण लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और ओढ़ने की जरूरत पड़ती है। सर्दी का असर दिखने से पंखे बंद हो चुके हैं साथ ही घर पर बक्सों में पिछले 8 माह से धरी रजाई गद्दों को भी निकाल कर धूप लगाई जा रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों रबी फसलों की बुआई चल रही है साथ ही कई जगहों पर फसलों में सिंचाई का काम तेजी से चल रहा है जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में सर्दी का असर अधिक है। बाजार में ग्राहकों के लिए जर्सी, टोपा, मफलर, ब्लेजर आदि माल मंगवाना शुरू कर दिया है।

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