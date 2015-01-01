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21 में महिला जनप्रतिनिधि:हिंडौन नगर परिषद के 60 वार्डों में से 21 में महिला जनप्रतिनिधि

हिन्डौन4 घंटे पहले
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नगर परिषद हिंडौन के 60 वार्डों में से इस बार 21 महिला जनप्रतिनिधि चुनकर आई हैं। नगर परिषद के 60 वार्डों में से 20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित थे। शहर का वार्ड 35 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित था। यहां से निर्दलीय महिला उम्मीदवार सुशील देवी ने जीत दर्ज की। पार्षद के चुनाव में जीतकर आई महिला उम्मीदवारों में से वार्ड 7 से कांग्रेस की पूजा ने भाजपा की विमला हराया। वार्ड 8 से कांग्रेस की माया ने निर्दलीय सीमा को, वार्ड 9 से भाजपा की अंजू ने निर्दलीय रेनू को, वार्ड 15 से कांग्रेस की आशा देवी ने निर्दली बिंदिया को, वार्ड 17 से निर्दलीय जसोदा ने भाजपा की साधना को, वार्ड 23 से निर्दलीय शकुंतला ने कांग्रेस की सुगरबाई को, वार्ड 27 से भाजपा की तारा देवी ने कांग्रेस की सन्नो देवी को, वार्ड 29 से कांग्रेस की बिरमा ने भाजपा की इन्द्रा को, वार्ड 30 से निर्दलीय प्रांजल ने निर्दलीय कमलेश को, वार्ड 31 से निर्दलीय राजोदेवी ने भाजपा की कमलेश को, वार्ड 32 से भाजपा की नीरज देवी ने निर्दलीय वंदना को, वार्ड 35 से निर्दलीय सुशील देवी ने निर्दलीय सतेन्द्र को, वार्ड 36 से भाजपा की पूनम देवी ने निर्दलीय पिंकी को, वार्ड 37 से निर्दलीय रुमाली ने निर्दलीय चंचल को, वार्ड 41 से निर्दलीय सुशील देवी ने भाजपा की नाजरीन को, वार्ड 42 से कांग्रेस की रीना ने निर्दलीय भगगो को, वार्ड 43 से निर्दलीय नफ्फो ने कांग्रेस की संजीदा को, वार्ड 47 से भाजपा की वंदना ने कांग्रेस की ललिता देवी को, वार्ड 54 से निर्दलीय आरती ने निर्दलीय रचना को, वार्ड 56 से निर्दलीय पिंकी ने कांग्रेस की मायादेवी को और वार्ड 58 से निर्दलीय इंगलेश ने निर्दलीय मिथलेश को शिकस्त दी।

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