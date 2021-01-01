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लाठी-डंडों से मारपीट:युवक को किया घायल

हिन्डौन3 घंटे पहले
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मंडावरा के गोपीपुर में कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से मारपीट कर एक युवक को घायल कर दिया। जिसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपीपुर निवासी अमर सिंह बेनीवाल ने बताया कि उसका रिश्तेदार जितेंद्र निवासी वैर ने रास्ते में हंगामा कर रहे कुछ लोगों को ऐसा करने से मना किया तो नाराज होकर उन लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर उसके रिश्तेदार जीतेन्द्र को घायल कर दिया।जीतेन्द्र के सिर में चोट आई है। भुकरावली निवासी वृद्धा मांगी देवी दुर्घटना में घायल होने पर जयपुर रेफर किया गया है।

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