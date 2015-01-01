पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भूमि पूजन:डिडवाड़ी में श्मशान घाट की चार दीवारी का भूमि पूजन

हिंदूपुरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ग्राम पंचायत हिंदूपुरा के डिडवाड़ी गांव में नाथ समाज के श्मशान घाट की चार दीवारी का भूमिपूजन किया गया। सरपंच नरेंद्र महावर ने बताया कि लगभग पांच लाख की लागत से श्मशान घाट की चार दीवारी का निर्माण किया जाएगा। नाथ समुदाय की लम्बे समय से मांग चल रही थी कि बिना दीवार के चारों तरफ से इस जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। दीवार के बनने से यह भूमि अतिक्रमण से बच जाएगी। भूमि पूजन के समय गिरधारी योगी, जगदीश योगी मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें