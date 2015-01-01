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अन्नकूट:शेरपुर के हनुमान मंदिर में अन्नकूट में जीमी प्रसादी

जटनंगला4 घंटे पहले
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शेरपुर के मेडी वाले हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कड़ी, बाजरा व खीर की प्रसादी का भगवान को भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया गया। प्रसादी ग्रहण करने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। इस दौरान भगवान के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठा।

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