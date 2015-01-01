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शहर की सरकार:करौली-हिंडौन व टोडाभीम में 1-1 नामांकन वापस, कांग्रेस-भाजपा में सीधा मुकाबला

करौली15 मिनट पहले
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  • तीनों निकायों में तीन दावेदारों के चुनाव मैदान से हटने से प्रत्याशियों की तस्वीर साफ, ज्यादातर निर्दलीय कांग्रेस के कब्जे में

नामांकन वापसी के आखिरी दिन गुरुवार को जिले में तीनों निकायों में एक-एक दावेदार ने अपना नामांकन वापस ले लिए। अब तीन दावेदारों के चुनाव मैदान से हट जाने पर तस्वीर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। नगर परिषद करौली, हिंडौन और नगर पालिका टोडाभीम में कांग्रेस-भाजपा प्रत्याशियों के बीच ही सीधा मुकाबला होगा। दरअसल, करौली में हाईब्रिड दावेदार लीला देवी, हिंडौन में निर्दलीय तारा देवी और टोडाभीम में भी निर्दलीय रमेश वकील ने अपने-अपने नामांकन फार्म वापस ले लिए। संबंधित आरओ ने भी पार्टी प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं। जिले में सभापति व अध्यक्ष पद का चुनाव 20 दिसंबर को होगा। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान और तुरंत बाद ही परिणाम भी घोषित हो जाएगा। नगर पालिका आम चुनाव रिटर्निंग अधिकारी देवेंद्रसिंह परमार ने बताया कि सभापति पद के निर्वाचन के लिए गुरुवार नामांकन वापसी के दिन एक दावेदार ने नामांकन वापस लिया है। इसके बाद भाजपा की प्रत्याशी पूनम शर्मा को कमल और कांग्रेस की रसीदा को हाथ प्रतीक आवंटित किया गया है।

करौली : हाइब्रिड प्रत्याशी लीला देवी मैदान से हटी

टोडाभीम (ग्रामीण) | 20 दिसंबर को पालिका अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से अमृता मीना, भाजपा से शिब्बूराम मीना और निर्दलीय रमेश सैनी सहित तीन प्रत्याशियों ने अपने नामांकन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किए थे। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम दुर्गाप्रसाद मीना ने बताया कि नामांकन फार्म वापसी के दिन निर्दलीय प्रत्याशी रमेश सैनी ने अपना नामांकन फार्म वापस ले लिए। पालिका अध्यक्ष पद के लिए टोडाभीम पालिका में अब दो प्रत्याशी कांग्रेस से अमृता मीना व भाजपा से शिब्बूराम मीना के ही नामांकन फार्म रहे हैं।

प्रशिक्षण के बहाने कांग्रेस पार्षदों की जयपुर व सवाई में, भाजपा पार्षदों की श्रीमहावीरजी में बाड़ाबंदी

करौली | चेयरमैन पद चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने नवनिर्वाचित पार्षदों की प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ाबंदी की हुई है। टोडाभीम में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, मगर हिंडौन व करौली में निर्दलीयों के हाथ ही सत्ता की चाबी मानी जा रही है। ऐसे में दोनों ही दल निर्दलीयों को अपने पाले में करने में खूब ताकत झोंक रहे हैं। कई निर्दलीयों को प्रलोभन के साथ ही लुभावने ऑफर भी देने की चर्चाएं हैं। कांग्रेस ने जयपुर व सवाईमाधोपुर में और भाजपा ने श्रीमहावीरजी में पार्षदों को बाड़ाबंदी में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोनों ही दल अपने-अपने पास पर्याप्त संख्या बल होने का दावा भी कर रहे हैं तो कई पार्षद शहर में अपनी उपस्थिति दिखाकर आमजन को चौंका भी रहे हैं।

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