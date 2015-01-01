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पेयजल सकंट:कैमला में तीन दिन में 15 मिनट पानी सप्लाई, नाराज लोगों ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन

करौली15 मिनट पहले
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  • सर्दी में भी पेयजल के लिए मारामारी, श्रीमहावीरजी में एक माह से पेयजल संकट

गर्मी के सीजन में पानी की किल्लत झेलने वाले लोगों को सर्दी में भी राहत नहीं मिल रही है। क्षेत्र में कई स्थानों पर पानी की समस्या से लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है।श्रीमहावीरजी, कैमला सहित कई गांवों में पानी से परेशान लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।श्रीमहावीरजी में एक महीने से लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। कैमला में तीन दिन में एक दिन पानी मिल रहा है। इससे नाराज महिला-पुरुषों ने गुरुवार को पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। जलदाय विभाग कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को समस्या से अवगत कराया।प्रदर्शन में शामिल श्याम सिंह, रामराज, रामा, प्रेम सैनी आदि ने बताया कि सिद्धार्थ कॉलोनी सहित आसपास के गांवों में पानी की विकट समस्या बनी हुई है। एक माह से पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या से कई बार अवगत कराने के बावजूद जलदाय विभाग के अभियंताओं का ध्यान नहीं है। कस्बे की सिद्धार्थ कॉलोनी, माली पाड़ा, मुख्य मंदिर के पीछे, साजन मार्केट, ब्राह्मण मोहल्ला, मुस्लिम बस्ती, हरिजन बस्तीसहित कई कॉलोनियों में पेयजल किल्लत है।कस्बे की मुख्य राइजिंग लाइन में अवैध कनेक्शनों के खिलाफ जलदाय विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जलदाय विभाग के जेईएन जेपी मीना ने बताया कि शीघ्र ही पानी की समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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