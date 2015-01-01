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सड़क दुर्घटना:दो बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, दुर्घटना में 4 घायल, 2 जयपुर रेफर

टोडाभीम (ग्रामीण)एक घंटा पहले
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टोडाभीम | मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में घायलों को संभालते ग्रामीण।

नांगललाट गांव के पास पालिका के स्वागत गेट के पास दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई और चार गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना में मृतकों सहित घायलों को एक पिकअप से कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद वीरसिंह महावर (25) पुत्र धंसी महावर निवासी सुजानपुरा एवं मान्नोज ग्राम पंचायत के गांव महेन्द्रवाड़ा निवासी भूपेंद्र जाटव (27) पुत्र राधेश्याम जाटव को मृत घोषित कर दिया।

दुर्घटना में घायल द्रोपदी (50) पत्नी मोहन लाल सैनी निवासी तालचिड़ी व राधेश्याम जाटव (52) निवासी महिंद्र वाड़ा निवासी की गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। मोहन लाल (52) जाति माली निवासी ढंड चिड़ी थाना सलेमपुर व सोनू (20) जाति माली निवासी ढंड तालचिड़ी थाना सलेमपुर का कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घटना की सूचना पर चिकित्सालय पहुंचे थानाधिकारी मनोहरलाल मीना ने दोनों शवों को मुर्दाघर में रखवा दिया। थानाधिकारी मनोहरलाल मीना ने बताया कि मृतक भूपेंद्र अपने पिता राधेश्याम को टाइफाइड होने पर उसे उपचार के लिए हिंडौन लेकर गया था, वह हिण्डौन से अपने गांव महेन्द्रवाड़ा आ रहा था। मृतक वीरसिंह महावर अपने गांव से चुरपुरा अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। मृतक वीरसिंह हरियाणा के फरीदाबाद में रहकर मजदूरी करता था।

पहले दो बाइकों में टक्कर, फिर तीसरी पर गिरी
वीरसिंह टोडाभीम से चुरपुरा जा रहा था। भूपेंद्र व राधेश्याम हिंडौन से टोडाभीम आ रहे थे। इन दोनों की मोटरकिलों में नांगललाट के पास आमने-सामने भिड़ंत हुई। इसी दौरन तीसरी मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे जो टोडाभीम से तालचिड़ी जा रहे थे। पहले जिन बाइकों में भिंड़त हुई वे जैसे ही गिरी तो इसी दौरान तीसरी बाइक भी चपेट में आ गई और तीनों बाइकें गिर गईं।

बोलोरो-बाइक की टक्कर में दो युवक घायल

हिंडौन से गांव मुकंदपुरा जा रहे बाइक सवार दो युवकों को सामने से आ रही एक बोलेरो के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी।जिसमें दोनों युवक घायल हो गए. जिन्हें राजकीय अस्पताल भर्ती कराया. एक के पैर में फैक्चर होने कारण डॉक्टर जयपुर रेफर कर दिया है। एमरजेंसी वार्ड के ड्यूटी डा. हर्ष कुमार जैन ने बताया कि मुकंदपुरा निवासी. संदीप जाटव व सुखदेव जाटव गुरुवार को हिंडौन से घरेलू सामान लेकर बाइक से अपने गांव मुकंदपुरा जा रहे थे। प्रहलाद कुंड पंप हाऊस के रास्ते में सामने से आ रही. एक बोलेरो कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाकर बाइक को टक्कर मार दी. जिससे दोनों घायल हो गए।दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने सुखदेव जाटव के पैर में फैक्चर होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया है।

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