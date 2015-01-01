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ई-मित्रों पर जुर्माना:3 ई-मित्रों पर जुर्माना,7 दिन के लिए निलंबन

करौली4 घंटे पहले
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गुरुवार को नादौती क्षेत्र के ईमित्र केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 3 मित्र केंद्रों पर अनियमितता पाई गई। जिस पर ईमित्र केंद्रों पर एक हजार रुपए का जुर्माना व सात दिन के लिए निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के ब्लॉक अधिकारी शिवकेश मीणा ने बताया कि ब्लॉक के नादौती के हंसराज गुर्जर, नवल अवस्थी, शिवानी राजपूत ईमित्र केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी ईमित्रों पर लोगों से निर्धारित राशि से ज्यादा वसूलना पाया गया। इस पर ईमित्र केंद्रों एक हजार रुपए जुर्माना किया गया। इस कार्रवाई से ईमित्र संचालकों में हड़बड़ाहट हो गया। कई ईमित्र संचाक नदारद हो गए।

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