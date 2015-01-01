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कोविड का कहर जारी:एक ही दिन में 33 पॉजिटिव; कोरोना नर्सिंग इंचार्ज सहित 19 परिजन संक्रमित, हिंडौन के सीओ भी चपेट में

करौलीएक घंटा पहले
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  • जिले में 131 एक्टिव केस प्रशासन का तर्क- लोग सरकारी एडवाइजरी का पालन करना भूले, इस कारण बढ़ रहे मरीज
  • पुलिस महकमे में हड़कंप

लोगों की लापरवाही एवं सरकारी एडवाइजरी का पालन नहीं करना अब आम लोगों को भारी पड़ने लगा है। शुक्रवार को जिले में फिर एक बार कोरोना ब्लास्ट हुआ है। करौली जिला मुख्यालय के ही तीनबड़ क्षेत्र से 20 व अन्य 13 सहित 33 मरीज एक साथ कोरोना संक्रमित आए हैं। जिला अस्पताल के करोना प्रभारी नर्स ग्रेड प्रथम के साथ उनके 19 परिजन एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 52 वर्षीय कोरोना वार्ड नर्सिंग इंचार्ज के साथ उनकी पत्नी के अलावा तीन पुत्र व पुत्र वधू कोरोना संक्रमित है। उनके 14 अन्य रिश्तेदार भी कोरोना संक्रमित आए हैं। इन संक्रमितों में 3 परिवारों के लोग शामिल हैं। इनके अलावा गुलाब बाग निवासी 65 वर्षीय महिला, गत दिवस जिला अस्पताल के कोरोना संक्रमित आए इंदिरा कॉलोनी निवासी कंपाउंडर की 55 वर्षीय पत्नी एवं इंदिरा कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय पिता एवं 25 वर्षीय पुत्री भी कोरोना संक्रमित आए हैं। सर्किट हाउस के पीछे रहने वाला 60 वर्षीय वृद्ध, आनंद विहार कॉलोनी निवासी 41 वर्षीय पुरुष, महस्वा निवासी 27 वर्षीय युवक सहित करौली ब्लॉक में 27 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा विभाग की टीम ने घर पर रहने के लिए पाबंद कर दिया है। उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी ली जा रही है। सपोटरा ब्लॉक के मेड़पुरा में 32 वर्षीय महिला, टोडाभीम ब्लॉक में वार्ड 24 की 65 वर्षीय महिला, नागल शेरपुर बालघाट का 17 वर्षीय युवक, मांचडी का 50 वर्षीय व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित आए हैं। सूरौठ के खीप का पुरा निवासी 22 वर्षीय युवक भी कोरोना संक्रमित निकला है।

लोग लापरवाह, न मास्क लगा रहे न ही सोशल डिस्टेंस रख रहे
कोरोना महामारी को लेकर लोग पहले भयभीत थे, लेकिन जिस तरह से लगातार नमूने कम होते गए, उसी तरह से कोविड मरीजों की संख्या में भी कमी आ गई। इसे लेकर लोग बेपरवाह हो गए और सरकारी एडवाइजरी का पालन करना भूल गए। हालांकि प्रशासन ने लोगों से सरकारी एडवाइजरी की पालना कराने के लिए सख्ती बरती। कोरोना मरीजों का बढ़ना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना गया है।

43062 सैंपलिंग, 1272 पॉजिटिव, 1124 रिकवर

चिकित्सा विभाग के अनुसार अब तक जिले में 43062 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है। जिनमें से 1272 लोग पॉजिटिव आए हैं और 17 लोगों की मौत हो चुकी। अब तक 1124 लोग रिकवर हो चुके हैं। 131 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार को एक ही दिन में 33 केस सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया।

पुलिस महकमे में हड़कंप

हिन्डौन के उपाधीक्षक कोरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस महकमे में हडकंप मच गया। चिकित्सकों ने 47 वर्षीय वृत्ताधिकारी को 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन पर रहने के लिए पाबंद किया है। कोविड सेंटर प्रभारी डॉ. आशीष शर्मा एवं कोविड फिल्ड प्रभारी डा.दीपक चौधरी ने बताया कि हिन्डौन सीओ ने राजकीय अस्पताल में 18 नबंवर को रैंडम सैंपल दिया था। जयपुर के आरयूएचएस से 20 नबंवर को आई जांच रिपोर्ट में वह पॉजिटिव आया है।

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