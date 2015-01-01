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कांस्टेबल परीक्षा:3 दिन में 3 परीक्षा केंद्रों पर 8928 परीक्षार्थी देंगे कांस्टेबल की परीक्षा

करौली4 घंटे पहले
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  • पुलिस विभाग ने की तैयारी पूरी, तीन दिन तक इंटरनेट सेवा बंद

पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को लेकर 3 दिन में तीन परीक्षा केंद्रों पर 8928 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके लिए पुलिस विभाग ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली है। वही तीन दिवसीय परीक्षा को देखते हुए जिले में 3 दिन तक इंटरनेट सेवा पूर्णरूपेण बंद रहेगी।पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती- 2019 की लिखित परीक्षा 6, 7 व 8 नवंबर को दो पारियों में आयोजित की जाएगी। जिसमें प्रथम पारी सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं द्वितीय पारी दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रहेगी। दोनों पारियों में समय से डेढ़ घंटे पूर्व परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।तीन दिवसीय परीक्षा के लिए जिले में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें राजकीय महाविद्यालय करौली, शिवा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल करौली हिंडौन गेट बागोर के पास एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चिरंजीलाल शर्मा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल करौली शामिल है।एसपी कच्छावा ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था की संपूर्ण प्रक्रिया के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र को नियुक्त किया गया है तथा संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिए परीक्षा केंद्र के प्रभारी रामेश्वर दयाल पुलिस निरीक्षक, रूप सिंह उप निरीक्षक, महेंद्र सिंह उप निरीक्षक होंगे।परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थियों की चेकिंग व्यवस्था के लिए कैलाश बैरवा उप निरीक्षक, भंवर सिंह कर्दम उपनिरीक्षक एवं बालकृष्ण उपनिरीक्षक होंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों को रोकने के लिए आरएसी का जाब्ता तैनात रहेगा व परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था सुनिश्चित तरीके से बनाए रखने के लिए करौली यातायात प्रभारी टीनू उप निरीक्षक को लगाया गया है। परीक्षा को व्यवस्थित रुप से संपन्न कराने के लिए तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने के लिए चिकित्सा विभाग करौली, नगर परिषद करौली, विद्युत निगम, जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है।परीक्षार्थी 2 घंटे पहले पहुंचे परीक्षा केंद्रपुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने करौली जिले के परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की परीक्षा 6 से 8 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति द्वारा वर्तमान में डुमरिया फतेह सिंह पुरा रेलवे स्टेशन के मध्य दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग में छोकरा पीलूपुरा पर बयाना हिंडौन सड़क मार्ग को बाधित कर रखा है। जिसके चलते उन्होंने करौली जिले के अभ्यर्थियों को सतर्क करते हुए कहा है कि वह अपने निजी साधनों से वैकल्पिक मार्गो से अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर अपनी सुविधा अनुसार नियत समय से 2 घंटे पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें।परीक्षा को लेकर पुलिस दिखी सख्तकांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर करौली में पुलिस की सख्ती दिखाई दी। कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश मीणा ने देर श्याम होटल, धर्मशालाओं का निरीक्षण किया साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर।

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