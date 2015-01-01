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कोरोना का कहर:सांसद, मजिस्ट्रेट,डॉक्टर सहित 9 नए पॉजिटिव

करौली3 घंटे पहले
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दीपावली त्योहार से पहले जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण की एक बार फिर से बढ़ती रफ्तार से जिला प्रशासन व चिकित्सा महकमा भी चिंतित है। करौली-धौलपुर सांसद डॉ.मनोज राजोरिया व करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर के अलावा करौली में गुरुवार को मजिस्ट्रेट, डॉक्टर व चिकित्साकर्मी सहित 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। गुरुवार को जारी कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक करौली शहर भट्‌टा, अस्पताल का डॉक्टर व उनकी पत्नी, बडा बाजार का युवक, पांडे का कुआं की दो महिलाएं, चिकित्साकर्मी और एडीजे कोर्ट करौली की 49 वर्षीय महिला न्यायिक अधिकारी और करौली का 75 वर्षीय वृद्ध भी कोरोना की चपेट में आ गए।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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