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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान:मिलावट के खिलाफ कार्रवाई, दुकानें बंद कर भागे व्यापारी

करौली10 मिनट पहले
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  • प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम ने बेसन-तेल, रसगुल्ला और पनीर व घी के सैंपल लिए

हिंडौन सिटी मिलावट के खिलाफ सरकार की ओर से चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की ओर से खाद्य पदार्थों की जांच की कार्रवाई की जा रही है। इस जांच कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार को हिंडौन में चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कई स्थानों पर जांच कार्रवाई करते हुए नमूने लिए गए हैं। प्रशासन एवं खाद्य विभाग की टीम की ओर से की जा रही कार्रवाई की भनक लगते ही कई बाजारों में दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर घर चले गए। गुरुवार को जलसेन के पास से बेसन व तेल, सर्राफा बाजार से बरफी व रसगुल्ला व मंडावरा रोड से पनीर व घी के सैंपल लिए गए। जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।तहसीलदार रामकरण मीना व खाद्य निरीक्षक जयसिंह यादव ने बताया कि सरकार की ओर से मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है। यह अभियान 14 नवंबर तक चलेगा। गुरुवार को हिंडौन सिटी क्षेत्र में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया।तहसीलदार रामकरण मीना, खाद्य निरीक्षक जयसिंह यादव, प्रेम सिंह पटवारी, खेम सिंह पटवारी, गिरदावर रामनिवास आदि की टीम ने जलसेन के पास राजधानी नमकीन के यहां से बेसन व तेल का नमूना लिया। सर्राफा बाजार में श्री बांके बिहारी मिष्ठान्न के यहां से छेना के रसगुल्ला व बरफी के नमूने लिए गए। इसी तरह मंडावरा रोड पर धाकड दूध डेयरी से पनीर व घी के सैंपल लिए गए। इस जांच कार्रवाई के भय से कई स्थानों पर दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर घर चले गए। अन्य व्यापारी वर्ग भी मोबाइल पर टीम की जांच कार्रवाई की पल-पल की खबरें लेते रहे। टीम ने बताया कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच में नमूने फेल होने पर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।

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