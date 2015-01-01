पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

इनामी बदमाश गिरफ्तार:दुष्कर्म के मामले में फरार इनामी बदमाश कटकड़ मोड़ से गिरफ्तार

करौली4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला स्पेशल टीम ने शनिवार को जिले के टॉप 10 सक्रिय वांछित अपराधियों की सूची में शामिल 5000 रुपए के दुष्कर्म के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि शनिवार को जिला स्पेशल टीम प्रभारी यदुवीर सिंह को हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह एवं कांस्टेबल नमो नारायण सिंह ने बताया कि कि वर्ष 2014 से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी प्रेमराज मीना कटकड़ मोड़ चौराहे पर खड़ा है और वहां से भागने की फिराक में है। जिस पर टीम ने प्रेम राज मीणा निवासी गोटरा थाना मासलपुर जिला करौली को गिरफ्तार कर लिया। प्रेम राज मीणा दुष्कर्म के मामले में 2014 से फरार था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें