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महायज्ञ में दी आहुतियां:चतुर्वेद पारायण महायज्ञ में दी आहुतियां

करौली16 मिनट पहले
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हिंडौन सिटी यहां मोहननगर आर्य समाज में चल रहे चतुर्वेद महायज्ञ से वातावरण धर्ममय बना हुआ है। गुरुवार को महायज्ञ में आचार्य ने यजमानों को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच आहुतियां दिलवाई। आचार्य हरिशचंद शास्त्री ने कहा किवेद से मनुष्य के जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। वेदों के सत्यार्थ को जानकर हमें न केवल ईश्वर ,जीवात्मा तथा प्रकृति के सत्य स्वरूप से परिचित होने का अवसर मिलता है। हमें अपने जीवन के लक्ष्य का बोध होकर उसकी प्राप्ति का साधन व उपाय भी हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेद संसार का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद मनुष्य मात्र कि सबसे महत्वपूर्ण और योगी पुस्तक है। इसलिए सबको वेदों की रक्षा के लिए उनको जानना और वेद की शिक्षाओं का प्रचार करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। यज्ञ में कन्या गुरुकुल भुसावर कि छात्रा जयस ,सुमन ,शिवानी आर्य ने मंत्रोच्चारण किया।

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