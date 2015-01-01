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गुर्जर आरक्षण:सिकंदरा में बैसला बोले- सरकार के पास रविवार तक का समय, फिर चक्काजाम

करौलीएक घंटा पहले
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  • पीलूपुरा ट्रैक पर सातवें दिन भी गुर्जरों का कब्जा, सिकंदरा में पंच-पटेलों की बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा

बैकलॉग की भर्तियों सहित 6 मांगों को लेकर गुर्जरों का आंदोलन सातवें दिन शनिवार को भी जारी रहा। गुर्जर समाज के काफी लोग पीलूपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर ही कब्जा जमाए हुए हैं। कर्नल के पुत्र विजय बैसला ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, आंदोलन जारी रहेगा। गुर्जर आंदोलनकारियों ने सुबह ट्रैक पर ही नाश्ता किया। दिनभर रेलवे ट्रैक पर रसिया गीतों का गुर्जर समाज के लोग आनंद लेते रहे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला शनिवार को दौसा जिले के सिकंदरा के बावनपाड़ा में पंच पटेलों के बीच पहुंचे। यहां बैसला की मौजूदगी में बावनपाड़ा में हुई समाज के पंच पटेलों की बैठक में सरकार को रविवार तक का समय दिया गया है। मांगें नहीं मानने पर सोमवार को रूपरेखा तय कर आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा।शनिवार दोपहर करीब एक बजे बावनपाड़ा पहुंचे कर्नल बैंसला ने बंद कमरे में समाज के पंच पटेलों के साथ आंदोलन की रणनीति को लेकर चर्चा की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए गुर्जर नेताओं ने कहा कि सरकार को रविवार तक का समय दे रहे हैं। यदि सरकार ने रविवार तक समाज की मांगों को नहीं माना तो सोमवार को बैठक आयोजित कर आंदोलन की रूपरेखा तय करते हुए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। समाज के नेताओं ने कहा कि सरकार इस बात को जान ले आंदोलन की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

19 ट्रेनें डायवर्ट, रेलवे को रोज 50 हजार का नुकसान

हिंडौन सिटी | पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों के जमा होने से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर संचालित करीब 19 ट्रेनों का मार्ग बदलकर संचालित किया जा रहा है। इससे रेलवे को प्रतिदिन करीब 50 हजार रुपए की आय का नुकसान हो रहा है। जिन लोगों ने पूर्व में विभिन्न ट्रेनों का रिजर्वेशन करा लिया था, वे लोग टिकट कैंसिल कराने के लिए रेलवे के आरक्षण काउंटर पर पहुंच रहे हैं। 7 दिन में 100 से अधिक यात्रियों को टिकट कैंसिल कर 80 हजार रुपए का रिफंड किया जा चुका है। स्टेशन अधीक्षक गजानंद गुप्ता ने बताया कि नई दिल्ली से मुंबई जाने वाली, निजामुद्दीन से मुंबई जाने वाली निजामुद्दीन उदयपुर, निजामुद्दीन से पुणे जाने वाली, नई दिल्ली से इंदौर जाने वाली, अमृतसर से मुंबई जाने वाली व पुणे से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए। इन ट्रेनों को वीना, आगरा, मथुरा होते हुए एवं जयपुर सवाई माधोपुर होते हुए निकाला जा रहा है। डाउन साइड की ट्रेनों में तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली जाने वाली,उदयपुर से निजामुद्दीन जाने वाली, मुंबई से नई दिल्ली जाने वाली, अहमदाबाद से निजामुद्दीन जाने वाली, मुंबई सेंट्रल से निजामुद्दीन जाने वाली, मुंबई से निजामुद्दीन जाने वाली, मुंबई से अमृतसर जाने वाली, बांद्रा से आने वाली ट्रेनों के मार्ग पर वितरित किए गए हैं। जिन्हें मथुरा बीना.होते हुए निकाला जा रहा है। वहीं इनमें से कुछ ट्रेनों को सवाई माधौपुर.भरतपुर. जयपुर होते हुए भी मार्ग परिवर्तित कर निकाला गया है।

बैसला के घर पहुंचे कलेक्टर और एसपी, 20 मिनट बंद कमरे में वार्ता

हिंडौन सिटी | दीपावली त्योहार नजदीक आने के बावजूद गुर्जर आंदोलन का पटाक्षेप होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। कर्नल बैसला की ओर से एक दिन पूर्व सरकार को 12 घंटे का समय देते हुए कहा था कि सरकार की तरफ से कोई मंत्री आंदोलन स्थल पर आकर यह बताए कि सरकार ने गुर्जर समाज को क्या दिया है। यदि गुर्जर समाज की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कर्नल बैंसला की चेतावनी के बाद सरकार का संदेश लेकर शनिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व एसपी मृदुल कच्छावा कर्नल बैसला के हिंडौन आवास पर पहुंचे। जहां दोनों ही अधिकारियों ने कर्नल बैसला से एकांत में बातचीत की। करीब 20 मिनट बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बैसला सिकंदरा के लिए रवाना हो गए। कलेक्टर व एसपी ने भी कर्नल बैसला से हुई बातचीत के बारे में बताने से इनकार कर दिया।

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