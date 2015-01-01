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वाटर डिसपेंसर किया भेंट:स्कूल में भामाशाह ने वाटर डिसपेंसर किया भेंट

करौली4 घंटे पहले
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सिंघनिया के विद्यालय में भामाशाह शीतल प्रसाद मीणा ने वाटर डिसपेंसर भेंट किया है। प्रधानाचार्य सुशीला देवी ने बताया कि वाटर डिसपेंसर से विद्यार्थियों के साथ साथ स्टाफ को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। वाटर डिसपेंसर लगने से स्कूल में कोरोना जैसी परिस्थितियों में गर्म पानी उपलब्ध हो सकेगा।

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