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कथाओं को सुनकर श्रोता भाव विभोर:भोपुर: सुड्डा दंगल में धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनकर श्रोता भाव विभोर

करौली5 घंटे पहले
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समीपवर्ती गांव भोपुर के देवबाबा मंदिर पर चल रहे सुड्डा दंगल में गायक कलाकारों ने धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के वृतांत सुना कर समां बांध दिया, दंगल में गायकों द्वारा सुनाई गई स्वरचित रचनाओं पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए, दंगल में स्थानीय गांव के मेडिया मदन ने हरदौल भगत की कथा पर रचना सुनाई वहीं नादरी के मेडिया किशनसहाय मीणा ने महाभारत की कथा सुनाई जिस पर श्रोता झूम उठे। इसी तरह जोधामोडाई के मेडिया केदार ने राजा दुर्योधन की कथा सुना कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया, इसी तरह डेडान के मेडिया भीकाराम ने शिव पार्वती विवाह वृतांत पर आधारित रचनाएं सुनाई, सुड्डा पार्टी डेडान के मेडिया भीखाराम ने केंद्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि क़ानूनों का किसान द्वारा किये जा रहे विरोध को सुड्डा के माध्यम से प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया, सुड्डा दंगल सुनने के लिए आसपास के गांव के सैकड़ों महिला पुरूष की भीड़ मौजूद रही।

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