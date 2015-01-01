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नगर परिषद चुनाव:नगर परिषद चुनाव में भाजपा 5 वर्ष में हुए भ्रष्टाचार को बनाएगी मुद्दा

हिंडौन सिटीएक घंटा पहले
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  • भाजपा के चुनाव प्रभारी जीतेन्द्र गोठवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा

नगर परिषद चुनाव के भाजपा प्रभारी पूर्व संसदीय सचिव जीतेन्द्र गोठवाल ने शुक्रवार को यहां करौली मार्ग स्थित एक रिसोर्ट में सर्वसमाज के लोगों से नगर परिषद चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंडौन में भाजपा का नगर निकाय बोर्ड बनेगा। नगर परिषद में पांच वर्ष में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने अमृत योजना में सीवरेज एवं पार्कों के सौन्दर्यीकरण के कार्य स्वीकृत कराए थे, लेकिन नगर परिषद के कांग्रेसी सभापति एवं कांग्रेसी नेताओं ने जमकर भ्रष्टाचार किया। स्टेशन मार्ग पर पाम के पौधे लगाए गए और उनका भारी-भरकम बजट उठाया गया है, लेकिन मौके पर पाम के एक भी पौधे नहीं हैं और उनकी सुरक्षा के लिए लगाई गई लोहे की जालियों को भी तीन बार बदलकर भारी भुगतान उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि नगर परिषद में जमीनों का भी बडा घपला हुआ है। भ्रष्टाचार के इन प्रकरणों में भाजपा शीघ्र ही कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए वार्डों का परिसीमन स्वयं की इच्छा के अनुसार कराया है, लेकिन कांग्रेस को नगर परिषद चुनाव में कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। गोठवाल ने कहा कि हिण्डौन के लोग कीचड़ में होकर अर्थी और जनाजा ले जाने की तस्वीरों को नहीं भुला पाएंगे। इस बार हिण्डौन शहर के लोग भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।
गोठवाल ने कहा कि स्थानीय विधायक नगर परिषद में पांच वर्ष में हुए घोटालों को दबाने के लिए अपने बेटे को नगर परिषद का सभापति बनाना चाहते हैं, लेकिन हिण्डौन शहर की जनता उन्हें इस षडयंत्र में सफल नहीं होने देगी।
60 वार्डों में भाजपा टिकट के लिए 947 आवेदन
भाजपा के चुनाव प्रभारी जीतेन्द्र गोठवाल ने बताया कि 24 नवंबर तक टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। नगर परिषद के 60 वार्डों से भाजपा का टिकट के लिए 947 आवेदन मिले हैं। अभी तक सभापति पद के लिए तीन उम्मीदवारों से चर्चा हो चुकी है। सभी पार्षदों व प्रमुख कार्यकर्ताओं की सहमति से ही सभापति का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। गोठवाल ने शुक्रवार को सुबह गणेशम रिसोर्ट में शहर के निवासी सभी समाज व वर्गों के प्रमुख लोगों को आमंत्रित कर भाजपा प्रत्याशियों का निर्धारण करने में रखी जाने वाली सावधानियों व अन्य बातों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव, पूर्व जिलाध्यक्ष महेन्द्र मीणा, हेमेन्द्र वशिष्ठ, पूर्व चेयरमैन हरिसिंह बारोलिया,भाजपा के जिला महामंत्री अनिल गोयल, मंडल अध्यक्ष जगदीश शर्मा, मंडल महामंत्री विक्रमपाल सिंह, ओमप्रकाश गुप्ता, रामेश्वर धाकड़, सुबोध जैन आदि कई प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
इस मौके पर ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष देवीशरण शर्मा, महामंत्री मंजीत मुदगल, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बल्लभ राम कंबलवाल, रामदयाल गुप्ता पटवारी, यादराम धाकड़, बृजेन्द्र धाकड़, जयकुमार जैन, संपत स्वर्णकार, चंद्रकेतु बेनीवाल, मानसिंह, अल्लानूर खां, आमीर खान आदि कई उपस्थित लोगों से चुनाव प्रभारी गोठवाल एवं पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

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