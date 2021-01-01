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बंपर पैदावार:रसभरी की बंपर पैदावार ने बदली किसान परिवार की तकदीर

करौली2 घंटे पहले
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कुछ कर गुजरने की मन में ठान ली जाए तो सब कुछ संभव हो सकता है ऐसा ही क्षेत्र के कृषक पिछले 3 वर्षों से लगातार परंपरागत खेती से कुछ अलग हट कर दो भाइयों ने ऐसी ठानी और मेहनत कर अपने सपनों को साकार किया तो आज उनकी जिंदगी मे रस भर गया है। दोनों भाइयों की मेहनत और इच्छाशक्ति के बलबूते आज उनके खेतों में लहला रही रसभरी से उनके सपने को सतरंगी करते हुए जीवन में रस घोल दिया है। इस खेती से दोनों भाइ फूले नहीं समाते और वर्ष दर वर्ष इसे बढ़ावा देने में जुटे हैं ।हम बात कर रहे हैं जिले में पिछले तीन वर्षों से लगातार कर रहे रसभरी की खेती करने वाले सपोटरा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सलेमपुर गांव के गोविंदपुरा निवासी दयाराम मीणा और हंस पाल मीणा की। उल्लेखनीय है कि करीब चार वर्ष पहले हंस पाल ने अपनी खेती में कुछ अलग करने का सपना सच हो गया वह इंटरनेट की दुनिया में कुछ ऐसा खोज करने बैठ गया ढूंढते ढूंढते उसे रसभरी की खेती रास आ गई ।फिर क्या था वर्ष 2015 से अपने खेतों में करीब 3 बीघा भूमि में रसभरी फल का बीज बो दिया जो पहले ही वर्ष फायदे का सौदा साबित हुआ ।फिर दूसरे वर्ष दोनों भाइयों ने उसे बढ़ावा देते हुए 3 बीघा में वोया तो अच्छी उपज और दाम भी मिले। वर्तमान में करीब 5 बीघा भूमि में रसभरी फल की खेती लहला रही है।

अगस्त- सितंबर माह के मध्य की जाती है रसभरी की बुआईरसभरी फल के बीज की बुवाई अगस्त सितंबर माह के मध्य की जाती है । इसका बीज यूपी, पंजाब, हरियाणा, से 80 हजार रुपए प्रति किलो के दामों पर खरीदा जाता है। कृषक हंस पाल, दयाराम मीणा ने बताया कि इस वर्ष 5 बीघा भूमि पर अगस्त माह में रसभरी की बुवाई कि जो, अब खेतों में रसभरी की फसल में जोरदार फल लगने लगा है जो मार्च-अप्रैल में पक कर तैयार हो जाएगी।मुनाफा भी खूब, प्रति बीघा में 1 लाख की आयरसभरी की खेती के लिए अन्य फसलों की तरह मेहनत भी नहीं करनी पड़ती विशेष बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता ।अनुज पाल ने बताया कि प्रति बीघा में करीब 40 से 50 हजार का खर्चा आता है। प्रति बीघा में इसकी फसल तैयार होने पर लगभग 1 लाख की आय होती है। गत वर्ष 3 बीघा भूमि पर फसल पैदावार लगभग 4 लाख की बिक्री हुई थी इसका बीज भी महंगा आता है। रसभरी के लिए स्थानीय बाजारों में मांग भी नहीं है इसलिए इस फसल से पैदावार फल को आगरा, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर, आदि शहरों में 70 से 80 एवं मुंबई में 250 प्रति किलो भाव से आपूर्ति किया जाता है विशेष रुप से अजमेर में इसकी अधिक मांग रहती है । रसभरी सुनहरा पीला एक छोटे फल की तरह स्वादिष्ट होता है यह विटामिन ए, सी, और बी, और लोहे का अच्छा स्रोत है यह अन्य फलों की तुलना में प्रोटीन और फास्फोरस में भी बेहतर है। हालांकि इसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती है।

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