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राहत की खबर:हिंडौन-बयाना मार्ग छोड़कर सभी रुटों पर बसों का संचालन शुरू

करौली10 मिनट पहले
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  • गुर्जर आंदोलन के कारण बंद रोडवेज बसों का संचालन पांचवें दिन चालू, पहले दिन यात्रीभार कम

गुर्जर आंदोलन के कारण बंद रोडवेज बसों का संचालन पांचवे दिन गुरुवार से हिंडौन-बयाना मार्ग को छोड़कर सभी मार्गों पर चालू कर दिया गया। हालांकि पीलूपुरा के पास चल रहे आंदोलन को देखते हुए हिंडौन-बयाना मार्ग पर बसों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। रोडवेज बसों का संचालन करने के पहले दिन यात्रीभार भी कम मिला, लेकिन आगामी दिनों में यात्रीभार बढ़ने के आसार है।रोडवेज के हिंडौन आगार प्रबंधक विष्णु कुमार ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण एक नवंबर से ही सभी मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। यह सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। बुधवार को गंगापुर मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन किया गया था। हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा यात्रीभार कम मिला, लेकिन गांवों से आने वाले लोगों को रोडवेज बस चलने के कारण परिवहन की सुविधा मिल गई। गंगापुर मार्ग पर बस संचालन होने से फुलवाडा, कांचरौली, खेडाजमालपुर, कटकड, मेडी रायपुर, कुसांय, खेडला, वजीरपुर, बडौली, श्यारौली, सेवा, बिनेगा, छाण, डिबस्या आदि गांवों को परिवहन की सुविधा मिल गई, जो कि दीवाली की खरीदारी के लिए हिंडौन आते हैं। इसके बाद गुरुवार से हिंडौन से जुडे सभी रुटों पर बसों का संचालन शुरु कर दिया गया है। अभी हिंडौन से बयाना मार्ग पर बसों का संचालन शुरु नहीं किया गया है।प्रबंधक ने बताया कि अभी सड़क मार्ग अवरूद्ध नहीं होने के कारण प्रशासन से अनुमति लेकर रोडवेज बसों का संचालन शुरु किया गया है। रोडवेज बसों का संचालन शुरु होने से आगामी दिनों में आयोजित होने वाले पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

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