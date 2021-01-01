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अवैध खनन:अभियान: चेजा पत्थर ले जाते ट्रैक्टर ट्राली जब्त

करौली5 घंटे पहले
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उपवन संरक्षक के निर्देश पर अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग ने बुधवार की दोपहर को अवैध खनन कर चेजा पत्थर ले जाते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है। फोरेस्टर ओमप्रकाश मीणा ने बताया कि मसावता-रानेटा घाटी सड़क मार्ग पर वन क्षेत्र से अवैध खनन कर ट्रेक्टर-ट्राली में चैजा पत्थर भरकर ले जा रहा था। इस पर वन विभाग की टीम ने रानेटा घाटी से ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया। इस दौरान वनपाल लोकेश कुमार,वनरक्षक परमाल सिंह बैंसला,निरंजन मीना आदि उपस्थित थे।उन्होंने बताया कि अवैध खनन व परिवहन के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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