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विरोध:गुढ़ा में चंबल परियोजना के काम को कराया बंद

करौली4 घंटे पहले
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  • बिना अनुमति के सड़क किनारे पाइप डाले जा रहे थे, सार्वजनिक निर्माण विभाग जेईएन ने रुकवाया

सार्वजनिक निर्माण विभाग की बिना अनुमति के चंबल परियोजना के तहत चल रहे कार्य में गुढ़ाचंद्रजी बोरिंग चौराहे पर सड़क किनारे पाइप लाइन डालने के लिए खोदी जा रही नाली के कार्य को बुधवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन जयलाल मीना ने रुकवा दिया। चंबल परियोजना के कार्मिकों को तुरंत प्रभाव से कार्य बंद कर बिना अनुमति सड़क किनारे पाइप लाइन डालने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन जयलाल मीना ने बताया कि चंबल परियोजना के तहत पाइप लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को सार्वजनिक विभाग की अनुमति के बिना ही गुढ़ाचंद्रजी बोरिंग चौराहे से लेकर गुढ़ाचन्द्रजी मांचड़ी मोड़ सड़क की ओर पाइप लाइन डाली जा रही थी। सूचना लगते ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे कार्य को रुकवाया। एक्सईएन जय लाल मीणा मौके पर पहुंचे और दलपुरा पुलिस चौकी प्रभारी बत्ती लाल को बुलवाकर सड़क किनारे पटरी खोदकर डाली जा रही पाइप लाइन कार्य को बंद कराया।

सड़क किनारे पटरी खोदकर पाइप डालने से करीब 100 मीटर तक सड़क क्षतिग्रस्तएक्सईएन मीना ने जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों सहित चंबल परियोजना के अधिकारियों से टेलीफोन पर वार्ता की और सड़क किनारे पाइपलाइन डालने के लिए सार्वजनिक विभाग में एनओसी लेकर ही कार्य करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी टोडाभीम मार्ग पर बिना अनुमति पाइपलाइन नहीं डालने की सख्त मनाही करने पर भी चंबल परियोजना के कर्मचारियों द्वारा सड़क किनारे पटरी खोदकर पाइप डालने से करीब 100 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बिना अनुमति के सड़क के किनारे डाली खोदकर पाइप लाइन डालने नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पाइप लाइन के लिए खोदी जा रही नाली को बंद करने से चंबल परियोजना कार्य रुक गया।

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