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अच्छी खबर:आंतरी क्षेत्र की 6 पंचायतों काे भी मिलेगा चंबल का पानी

करौली4 घंटे पहले
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  • तालचिड़ा, बाड़ा राजपुर, राजाहेड़ा, पाल, चिरावंडा और गढ़मोरा पंचायत के लिए सरकार की हरी झंडी
  • टोडाभीम विधायक पीआर मीना की मेहनत लाई रंग, ग्रामीणों ने किया स्वागत

नादौती चंबल परियोजना में क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों को भी पेयजल आपूर्ति होगी। टोडाभीम विधायक पीआर मीना की मांग पर सरकार ने तालचिड़ा, बाड़ा राजपुर, राजाहेड़ा, पाल, चिरावंडा और गढ़मोरा ग्राम पंचायतों को पेयजल परियोजना में शामिल किया है। शनिवार को गुढाचन्द्रजी में सातों ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने विधायक का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। किसानों ने विधायक मीना को दिन में आठ घंटे थ्री फेज बिजली आपूर्ति की मांग की जिस पर विधायक मीना ने बिजली निगम के सहायक अभियंता को क्षेत्र में किसानों को आठ घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए।सवाई माधोपुर-नादौती चंबल परियोजना में क्षेत्र की तालचिड़ा, बाड़ा-राजपुर, राजाहेड़ा, पाल, चिरावंडा और गढ़मोरा सात ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया था। इन ग्राम पंचायतों के लोगों की ओर से बार बार चंबल परियोजना से पेजयल उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। लोगों की मांग पर टोडाभीम विधायक पीआर मीना ने मुख्यमंत्री से मिलकर आवश्यक रूप से इन ग्राम पंचायतों को पेयजल परियोजना में शामिल करने की मांग की। विधायक मीना की अनुशंसा पर सरकार ने सातों ग्राम पंचायतों को परियोजना में शामिल करने के निर्देश दिए। विधायक मीना ने शनिवार को कस्बे में सातों ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आदेश की कॉपी सौंपी। आंतरी क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों को शामिल होने से लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी। सातों ग्राम पंचायतों को पेयजल परियोजना में शामिल करने पर सरपंचों ने विधायक मीना का स्वागत किया गया। किसानों ने विधायक मीना को क्षेत्र में आठ घंटे दिन में थ्री फेज बिजली आपूर्ति की मांग की। किसानों की मांग पर विधायक मीना ने बिजली निगम के सहायक अभियंता को दिन में आठ घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। इस दौरान मुरारी मीना रायसना, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बनै सिंह वकील, दीपेंद्र सिंह राजावत, सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज गुर्जर चिरावांडा, पूर्व सरपंच नत्थू सिंह राजावत, दरब गुर्जर राजाहेड़ा, शिवचरण बाड़ा राजपुर, गढ़मोरा सरपंच प्रतिनिधि जयसिंह, राजेश कुमार जैन, पंचायत समिति सदस्य मांगी लाल बैरवा, महेश बैरवा गुढा, टोडाभीम थाना प्रभारी मनोहर लाल सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद थे।

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