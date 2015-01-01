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रिश्वत लेते गिरफ्तार:मंडरायल थाना के चंदेलीपुरा चौकी इंचार्ज 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

करौली10 मिनट पहले
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करौली एसीबी टीम ने गुरुवार देर शाम को कार्रवाई करते हुए मंडरायल थाना अंतर्गत चंदेली पुरा चौकी इंचार्ज को 15000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।करौली एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक अमर सिंह ने बताया कि मंडरायल थाना में परिवादी ने 144/2020 मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके अनुसंधान अधिकारी चंदेली पुरा चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल श्रीकृष्ण थे। परिवादी अमर सिंह ने हेड कांस्टेबल श्रीकृष्ण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि मुकदमे में एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हेड कांस्टेबल ने उससे रिश्वत की मांग की है। एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन करते हुए गुरुवार को श्रीकृष्ण को मंडरायल क्षेत्र के गांव हल्लीपुरा में परिवादी से 15000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। श्रीकृष्ण को लांगरा थाने लेकर पहुंची जहां कार्रवाई देर रात तक जारी रही।

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