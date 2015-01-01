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सफाई व्यवस्था ठप:सपोटरा में सफाई व्यवस्था ठप, सड़कों पर गंदगी के ढेर

करौलीएक घंटा पहले
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सपोटरा एक ओर केन्द्र व राज्य सरकार स्वच्छता अभियान चलाकर गांवों व कस्बों में साफ-सफाई कर स्वच्छ भारत बनाने का बखान कर रही है। दूसरी ओर स्वच्छता का प्रतीक दीपावली त्योहार नजदीक आने के बावजूद एक माह से कस्बे के मुख्य सड़क मार्गों सहित कॉलोनियों में सफाई नहीं होने से जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। आवारा पशुओं का गंदगी कचरे के ढेर में जमावड़ा लगा रहता है।राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने ग्राम पंचायत सपोटरा को 19 जून को चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर 11 अगस्त को अधिशासी अधिकारी हनुमान प्रसाद शर्मा ने कार्यभार संभाल लिया था। नगरपालिका ने इंदिरा रसोई के साथ कस्बे की नियमित सफाई शुरू कर दी थी, लेकिन सफाई कार्मिकों का भुगतान अटकने के कारण कार्मिकों ने सफाई करना बंद कर दिया। इधर, राज्य में नवगठित नगरपालिकाओं पर उच्च न्यायालय की ओर से स्टे लगाने के कारण असमंजस की स्थिति बन गई थी। नगरपालिका ने स्टे लगने के बाद सफाई करने से अपना पल्ला झाड़ लिया। वहीं ग्राम पंचायत को आदेश नहीं मिलने के कारण कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। कस्बे में सफाई नहीं होने पर कस्बे में राजस्थान संपर्क पोर्टल सहित उच्चाधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया। इसके बावजूद भी पंचायतीराज विभाग द्वारा नालियों की सफाई करना तो दूर कस्बे में मुंसिफ कोर्ट के सामने, घट चौराहा, पुलिस थाने के पास, संतोषी माता मंदिर के पास, ब्राह्मण धर्मशाला, अमरगढ़ रोड़, पुरानी अग्रवाल धर्मशाला, लाला लुहार के पास, नारौली मोड़, नर्सरी के पास सहित कस्बे की सभी कॉलोनियों व मोहल्लों में जगह-जगह कचरे के ढेर लगने से लोग गंदगी व बदबू से परेशान हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि नवगठित नगरपालिका पर उच्च न्यायालय की रोक के कारण कस्बे की सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सपोटरा की है।ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत को नवीन नगरपालिका गठित करने के बाद असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। ग्राम पंचायत की ओर से सोमवार से कस्बे की सफाई शुरू करा दी जाएगी।

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