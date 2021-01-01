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पेयजल सकंट:पाइप लाइन लीकेज होने से नलों में आ रहा दूषित पानी

करौली3 घंटे पहले
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क्षेत्र में कहीं नलों से पानी नहीं आने की समस्या बनी हुई है तो कहीं पर लीकेज पाइप लाइनों से गंदा पानी नलों तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वार्ड 26 में भी नलों से आ रहे गंदे पानी से परेशान लोगों ने वार्ड पार्षद राहुल हरसाना के नेतृत्व में प्रदर्शन कर नाराजगी जताई और अपनी समस्या से एसडीएम को अवगत कराया है। एसडीएम से जलदाय विभाग के अभियंताओं से पानी की समस्या के समाधान के निर्देश दिए है। वार्ड 26 के लोगों ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया कि पानी सप्लाई की लाइन को डले हुए करीब 30 साल से अधिक समय हो गया है। जो कि जगह-जगह से लीकेज है। इस कारण लीकेजों में होकर नालियों का पानी नलों के माध्यम से घरों तक पहुंच रहा है। ऐसे में पानी की समस्या बनी हुई है। बताया कि अमृत जल योजना के अंतर्गत नई पाईप लाईन डाली जानी थी, लेकिन संवेदक की लापरवाही के चलते अब तक नई पाईप लाईन डालने का कार्य शुरू भी नहीं किया है। जिससे लोगों को गंदगी युक्त पानी पीने को मजबूर होना पड रहा है। उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि अरविन्द आर्य की दुकान से बैठक वाले हनुमान मंदिर तक, कुण्डा की पाल से गोपी हलवाई के मकान तक, एसडीएम निवास से वासुदेव के मकान तक, बाबू गुर्जर के मकान से भी पंडा के मकान तक, माली वाली गली, पंसारी की गली, ठाकुरजी मंदिर, गुबरैंडा वालों की गली आदि क्षेत्रों में नई पाईप लाईन बिछाने का कार्य बकाया है।

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