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निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुली:महमदपुर में डेढ़ करोड़ से बने अस्पताल भवन की दीवारों में उद‌्घाटन से पहले ही आई दरारें

महमदपुरएक घंटा पहले
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महमदपुर | डेढ़ करोड़ की लागत से बने अस्पताल भवन की टूटी दीवारें।

सरकार की ओर से आमजन की सुविधा के लिए भारी भरकम बजट पास कर स्कूल, अस्पताल, सड़क व अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया जाता है, लेकिन ठेकेदार व अधिकारियों की कमीशनखोरी से इन भवनों में लगने वाला मेटेरियल कितना गुणवत्तापूर्ण होता है इसका अंदाजा या तो ठेकेदार लगा सकता है या फिर भवन पूर्ण रूप से तैयार होने के एक दो वर्ष बाद जब वह उपयोग में आने लायक हो जाता है तब उसके निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुलती चली जाती है।

तहसील टोडाभीम के गांव महमदपुर में हुआ है जहां करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा विभाग द्वारा बीस गांवों के ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया था। 2017 एन एच एम की कम्पनी ने कार्य शुरू करने के बाद वर्ष अगस्त 2020 में इस अस्पताल भवन को बनाकर तैयार कर दिया। अस्पताल भवन का शुभारंभ होना बाकी रह गया डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल भवन में आउटडोर, इनडोर, दवा वितरण, ऑपरेशन थियेटर, मेल फीमेल वार्ड, चिकित्सक कक्ष, शौचालय के साथ-साथ डॉक्टरों के रहने के लिए क्वार्टर भी बनवाए गए। लेकिन अस्पताल भवन के शुरू होते ही ठेकेदार की कमीशनखोरी की पोल खुलने लग गई थी जिसका परिणाम अस्पताल भवन के उद्घाटन से पहले ही दरकने लग गया गया है।

कमरो की दीवारें धंसी
अस्पताल भवन में बने वार्ड के कमरों की दीवारें जमीन में धंस गई व फट गई है जिससे नवनिर्मित भवन की दीवारें कभी भी गिर सकती है जिससे हादसे सबब बन हुआ है।

दरवाजे व बाथरूम की टाइलें उखड़ीं
ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल भवन के उद्घाटन से पहले ही भवन की गुणवत्ता पर सवाल उठना शुरू हो गया है। भवन के दीवारों में दरारें आने के साथ गेट व बाथरूमों की टाइल्सें उखड़ने लग गई हैं जिससे हमेशा बीस गांवों के ग्रामीणों को दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक द्वारा बनाए गए भवन में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं करने से कमरों के बाहर पानी जमा होने से ग्रामीणों को आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच लाखन गुर्जर ने बताया कि महमदपुर सहित दर्जनों गांवों के बीच अस्पताल बनकर तैयार हुआ है अगर इसमें लापरवाही व घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है तो जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते है

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