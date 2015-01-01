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रौनक बढ़ी:दीपावली का त्योहार नजदीक, सजने लगे बाजार, रौनक बढ़ी

करौलीएक घंटा पहले
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भरतून कोरोना के कारण मार्च से ही लंबे लॉकडाउन और फिर अनलॉक में भी पाबंदियों के चलते पटरी से उतरे बाजार को दिवाली की ग्राहकी से रोशनी की उम्मीद है। अब बाजार में रौनक लौटने से दुकानदारों को लगता है कि लक्ष्मीजी उनके बिजनेस पर ग्राहकों के टोटे से लगा लॉकडाउन अनलॉक कर देंगी। उम्मीद के पीछे कुछ वजह भी है। लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। बेखौफ होकर खरीदारी कर रहे हैं।कई महीनों से बस जरूरत भर की चीजें ही खरीद रहे लोग त्योहार मनाना भूल चुके थे।होली के बाद वे कोई उत्सव नहीं मना पा रहे थे।अब दीपावली जेब खोलकर उत्साह के साथ मनाना चाहेंगे।धीरे-धीरे कामधंधा पटरी पर लौटने लगा है।काराेबार चलने लगे हैं।लॉकडाउन के दौरान शादियां नहीं के बराबर हुई।अब नवंबर-दिसंबर के सीजन में काफी शादियां होंगी।दिवाली से पहले खरीदारी के कई शुभ मुहूर्त आ रहे हैं। ऐसे में लोग त्योहारी खरीदारी के साथ शादी की खरीदारी भी दीवाली पर ही करेंगे।हालांकि पटाखे वाले जरूर इस बार प्रतिबंध से निराश हैं। कई छोटे-बड़े दुकानदार पटाखों की बिक्री से 2-3 महीने का खर्च निकाल लेते थे।

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