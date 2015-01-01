पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाजार गुलजार:दीपोत्सव : धनतेरस पर बाजार गुलजार, 8 करोड़ का कारोबार, खरीदारों की भीड़

करौली39 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • चांदी के पुराने सिक्के और बर्तन खरीदने में लोगों की ज्यादा रुचि, इलेक्ट्रॉनिक, सर्राफा, व्हीकल्स, रेडीमेड कपड़ों की भी जमकर हुई बिक्री

गुरुवार से दीपोत्सव का आगाज हो गया। गुरुवार को धनतेरस पर उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार भी गुलजार थे। लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर उपखंड में 8 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस कारोबार पर बार कोविड का प्रभाव पड़ा है। बाजार में ग्राहक व दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद रही।धनतेरस पर होने वाली खरीदारी को देखते हुए व्यापारी अल सुबह ही दुकानों पर आ गए और दुकानों को पूरी तरह सजा लिया। बाजारों में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। देर रात तक बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, सर्राफा, व्हीकल्स, रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ बनी रही। लोगों ने धनतेरस पर चांदी के पुराने सिक्के व बर्तन खरीदने में ज्यादा रुचि दिखाई। सर्राफा बाजार के दुकानदारों के अनुसार इस बार चांदी के सिक्कों के साथ चांदी के आभूषण की भी काफी बिक्री हुई है। दीपावली के त्योहार पर घरों को सजाने-संवारने के लिए गुलदस्ते, रंग बिरंगी लाइटों के साथ शोपीस सामान की दुकानों पर भीड़ रही। व्यापारियों में धनतेरस के मौके पर नए बही खातों की खरीद की। शहर के डैंपरोड बाजार के अलावा कटरा बाजार, सर्राफा बाजार, कोतवाली रोड, चौपड़ सर्किल, स्टेशन रोड, बयाना रोड और स्टेशन तिराहे पर मिठाइयों की कई दुकानें सजाई गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें